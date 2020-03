Emergenza Coronavirus, il work out ad alta intensità di Godin per restare allenato

Relax in quarantena? Neanche per sbaglio. Almeno a casa di Diego Godin, difensore dell'Inter che si sta allenando duramente con un work out quotidiano ad alta intensità per restare in forma in vista della ripresa del campionato.

Queste le immagini del suo allenamento quotidiano, pubblicate dal profilo Twitter del programma sportivo "El Chiringuito de Jugones":