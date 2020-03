Emergenza Coronavirus, in Corea del Sud il numero dei guariti supera quello dei ricoverati

Buone notizie dalla Corea del Sud. Come riporta la CNN, il numero dei pazienti guariti in queste ore ha superato infatti quello dei ricoverati: sono 4800, nel dettaglio, le persone dimesse dall'isolamento contro i 4500 che rimangono sotto trattamento in ospedale. Un primo segnale sicuramente incoraggiante da uno dei Paesi più colpiti finora dal COVID-19, in attesa di vincere la sfida più importante a livello mondiale.