Emergenza Coronavirus, in Daminarca riaprono le scuole: è il primo Paese europeo

vedi letture

La Danimarca è il primo Paese europeo a riaprire le scuole. Nella giornata di oggi sono infatti tornati sui banchi gli alunni di asili, materne ed elementari, mentre i ragazzi più grandi, che frequentano medie e liceo, dovranno aspettare ancora fino al 10 maggio. Tra la preoccupazione dei genitori, alcuni dei quali hanno lanciato petizioni per chiedere di prorogare la chiusura, le lezioni non sono ricominciate su tutto il territorio: hanno riaperto scuole in circa metà del Paese, e in percentuale anche inferiore al 50% per quanto riguarda Copenaghen.