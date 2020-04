Emergenza Coronavirus, in Francia 12 miliardi di aiuti per Air France e Renault

12 miliardi di euro per sostenere Air France-KLM e Renault. È questa la decisione del governo francese, annunciata da Bruno Le Maire, ministro delle Finanze in Francia. Un piano che l'esponente dell'esecutivo ha definito "storico" e che nello specifico prevede un aiuto da 7 miliardi di euro per la compagnia aerea e da 5 per quella automobilistica.