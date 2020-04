Emergenza Coronavirus, in Francia oltre 18.500 morti. I casi attuali sono quasi 110 mila

Sale a 18.681 il bilancio dei morti in Francia dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Ai 418 decessi negli ospedali durante le ultime 24 ore (ieri erano stati 417) si aggiungono i 343 registrati nelle case di riposo. In diminuzione il numero dei pazienti in terapia intensiva, il totale dei casi attivi di contagio da Covid-19 in Francia sale a 109.252, con un incremento di 405 rispetto a ieri.