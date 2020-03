Emergenza Coronavirus in Francia. "Operazione Resilienza" Macron mobilita l'esercito

Il Primo Ministro francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che mobiliterà l'esercito per combattere il Coronavirus. In un discorso fatto a Mulhouse, uno dei focolai transalpini, dove ha visitato un ospedale militare recentemente installato, ha annunciato che "l'Operazione Resilienza sarà finalizzata per aiutare e appoggiare la popolazione". Non è noto il numero di soldati che saranno utilizzati. Sarà inoltre rinforzati e "rivalorizzato il sistema sanitario del paese, in un modo duraturo e profondo".