Emergenza Coronavirus, in Giappone oltre 4.000 casi: Abe dichiarerà stato d'emergenza

I contagi da Coronavirus aumentano anche in Giappone, e il primo ministro del Paese, Shinzo Abe, è pronto a dichiarare lo stato d’emergenza. Lo scrive Japan Times, citando lo stesso Abe: la dichiarazione riguarderà le prefetture di Tokyo, Osaka, Kanagawa, Saitam, Chiba, Hyogo e Fukuoka (sette delle 47 divisioni territoriali nazionali). Il provvedimento, che dovrebbe durare un mese e non prevederà restrizioni obbligatorie per i cittadini, sarà volto a sostenere il servizio sanitario nazionale. A questa mattina, i casi di contagio da Covid-19 registrati in Giappone sono oltre 4.000.