Emergenza Coronavirus, in Israele niente partite di calcio per i prossimi sei mesi

In Israele probabilmente non si giocherà a calcio per i prossimi sei mesi. A confermarlo è il vicedirettore generale del ministero della Sanità Itamar Grotto: “Sarà meglio non contare su sviluppi significativi nella situazione sanitaria - le sue parole alla Commissione parlamentare sul Coronavirus -. Al massimo si potrà rimuovere qualche limitazioni per chi pratica attività fisiche in privato”

Immediata la replica del presidente della Commissione, Ofer Shelah, che ha assicurato che “lo sport ha un'importanza centrale nella società, il governo sta gestendo l’emergenza in modo arbitrario e illogico".

Poco dopo Grotto ha puntualizzato: “Sono per lo sport - ha detto - non sono un nemico del popolo. Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, ha aggiunto, sarà forse possibile autorizzare allenamenti per 10 giocatori, senza che vi siano contatti fisici fra loro. Per gli allenamenti almeno non dovrebbe esserci problema".