Emergenza Coronavirus, in Italia morti 100 medici dall'inizio dell'epidemia: "Servirà riflettere"

vedi letture

Sono 100 i medici affetti da COVID-19 morti in Italia dall'inizio dell'epidemia. A rendere noto il dato, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. "La maggior parte erano medici di medicina generale, mandati a combattere a mani nude contro il virus, senza gli adeguati dispositivi di protezione, ma anche pneumologi, medici penitenziari, medici legali – ha dichiarato il Presidente della Federazione Filippo Anelli -. La Professione è unita nel cordoglio, piange i suoi morti e lotta per proteggere i colleghi e i cittadini. Vorremmo che lo Stato fosse altrettanto unito, senza divisioni tra il Governo Centrale e le Regioni, tra le Regioni e i Comuni, ma in una leale collaborazione e virtuosa sinergia, nel tutelare i suoi medici, i suoi professionisti della salute, il suo Servizio Sanitario nazionale. Dobbiamo fare tutti una riflessione su come, in questo paese, è stato garantito, per i medici e gli operatori sanitari, il diritto alla sicurezza sul posto di lavoro".