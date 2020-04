Emergenza Coronavirus, in Lombardia ecco il tampone virtuale: app per monitorare il contagio

La Regione Lombardia lancia un’app per raccogliere informazioni sul contagio da Coronavirus. Lo scrive il Corriere della Sera: attraverso l’applicazione allertaLOM sarà infatti possibile raccogliere i dati degli utenti, relativi a caratteristiche, spostamenti, sintomi, abitudini durante il lockdown. Una sorta di triade virtuale, al momento totalmente anonimo, volto non tanto a individuare gli infetti a livello individuale, quanto a capire in che modo il virus si sta continuando a espandere e quali zone risultano focolai attivi. Per questo, al momento la raccolta dati avverrà in forma anonima. La fase due dovrebbe portare all’introduzione di una modalità di tracciamento degli infetti, ma in questo caso siamo ancora allo studio delle soluzioni: per arrivarci, il governo ha nominato un gruppo di 74 esperti che possano indicare una delle app tra le 319 che hanno partecipato al bando.