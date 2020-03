Emergenza Coronavirus, in migliaia alle mezze maratone di Bristol e Liverpool

vedi letture

Mentre in Italia ci si interroga se sia o meno consentito/necessario andare a correre (in solitaria, mi raccomando), in Inghilterra sembrano non porsi proprio il problema. Nonostante i molti appelli fatti da medici e politici, oggi si sono tenute la Bath half marathon di Bristol e la mezza maratona di Liverpoool che hanno richiamato sulle strade delle due città inglesi quasi diecimila corridori e tantissimi spettatori. Meno del previsto perché in molti hanno preferito organizzare una gara virtuale sul tapis roulant, ma comunque tantissimi.