Emergenza Coronavirus, in procinto di iniziare il Consiglio dei Ministri per il nuovo decreto legge

vedi letture

In procinto di cominciare tra poco, nel corso della seconda serata, il Consiglio dei Ministri che dovrebbe portare all'emanazione, con conseguente firma del presidente Conte, di un nuovo decreto legge anti-Coronavirus, concentrato in modo particolare sull'aspetto della battaglia economica alla situazione di blocco provocato dall'esplosione del virus. Non solo però, perché oltre ai fondi pro-lavoratori, all'estensione degli ammortizzatori sociali o allo stop dei mutui per chi è in difficoltà, c'è anche il lato legato alla gestione sanitaria del Covid-19, che per esempio imporrà alle cliniche private di accogliere pazienti colpiti dal virus.