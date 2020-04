Emergenza Coronavirus, in Veneto tolto il limite dei 200 metri per l'attività sportiva

vedi letture

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha tolto il limite dei 200 metri per quanto concerne l'attività motoria. Ciò può essere svolto soltanto in prossimità dell'abitazione e sempre singolarmente: "E' un atto di fiducia verso i veneti" ha dichiarato il Governatore. Restano invece in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina e guanti per uscire di casa, oltre al gel ingienizzante.