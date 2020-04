Emergenza Coronavirus. Inail, a marzo +102% infortuni nella sanità

vedi letture

Rispetto all’andamento degli altri settori economici, il settore Ateco "Sanità e assistenza sociale" ha registrato un forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +33% su base trimestrale e +102% su base annuale (marzo 2020 vs marzo 2019). I casi denunciati sono raddoppiati, passando dai 1.788 del marzo 2019 ai 3.613 del marzo 2020 (tre denunce su quattro riguardano il contagio da Covid-19). Lo comunica l’Inail. Per quanto invece riguarda le denunce di infortunio sul lavoro in altri settori, presentate all’Istituto nei primi tre mesi dell’anno, sono state 130.905 (-16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019), 166 delle quali con esito mortale (-21,7%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.101 (-11,3%). I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale.