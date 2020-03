Emergenza Coronavirus. Incertezza Tokio 2020, Tania Cagnotto: "Se slitterà non parteciperò"

Ancora non è ben chiaro se le Olimpiadi di Tokio ci saranno o meno, con il presidente del CIO che continua a invitare gli atleti ad allenarsi e non ha preso la decisione di rimandarle. In tutto questo, Tania Cagnotto, tuffatrice italiana, ha parlato del momento a Il Mattino: "Rischiamo di fare sacrifici inutili. Per noi atleti non è facile questo momento di incertezza. In questi giorni mi sto dedicando molto alla vita familiare e mi alleno in piscina a Bolzano. Ho 35 anni e questa sarò la mia ultima volta ai Giochi. Se l'Olimpiade dovesse slittare di un anno non parteciperei".