Emergenza Coronavirus. Inghilterra, aumentano decessi. Migliorano condizioni Boris Johnson

Continua ad aumentare il numero delle vittime per Coronavirus in Inghilterra. Come si apprende dal Dipartimento di Sanità e Sicurezza sociale, sono 917 le vittime odierne, per un totale di 9.875 decessi in Inghilterra. Il totale dei contagiati è arrivato a 78.991. Intanto, come riferisce un portavoce di Downing Street, migliorano le condizioni del Premier Boris Johnson.