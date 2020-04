Emergenza Coronavirus. Inghilterra, i pub tremano: possibile chiusura forzata fino a Natale

vedi letture

Dopo l’iniziale tranquillità, in Inghilterra la diffusione del Coronavirus sta toccando picchi elevati. E inevitabilmente il timore è cresciuto di pari passo. All’inizio della pandemia il governo aveva optato per una grande libertà dei cittadini: mentre in Italia le persone erano in casa da giorni, là si continuava a vivere come se niente fosse, con parchi, pub e stadi aperti senza limitazioni. Ora però la situazione è completamente cambiata e, secondo il The Sun, i pub potrebbero essere gli ultimi esercizi a riaprire i battenti. Da sempre simbolo della cultura inglese, secondo il tabloid esiste il forte rischio che questi debbano restare chiusi almeno fino a Natale.