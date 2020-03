Emergenza Coronavirus. Intesa San Paolo dona 100 milioni al sistema sanitario nazionale

Intesa San Paolo, primo gruppo bancario italiano, ha deciso sostenere con una importante donazione di 100 milioni euro il sistema sanitario nazionale, in questo difficile momento di emergena. Il consigliere delegato Carlo Messina ne ha parlato così: "L'Italia si è trovata improvvisamente a far fronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti e deve rafforzare rapidamente e in maniera significativa i presidi medici sul territorio. E' questo l'obiettivo al quale Intesa Sanpaolo vuole concorrere con la donazione di 100 milioni di euro, mettendo a disposizione la nostra solidità economica. Questa sfida, presenta l'opportunità per il nostro Paese di tirar fuori il meglio di sè. I medici e gli operatori sanitari stanno reagendo con comportamenti oggetto di plauso da parte di autorità internazionali e necessitano di tutto il nostro supporto. Sono convinto che, superata questa emergenza, l'Italia saprà ripartire con nuove energie e maggiore consapevolezza del ruolo che può giocare a livello globale. L'obiettivo è quello di contribuire all'incremento di 2.500 nuovi posti letto di terapia intensiva".