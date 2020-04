Emergenza Coronavirus. Ipotesi autunno per il Sei Nazione di rugby

Gli organizzatori del Sei Nazioni stanno lavorando a un piano per disputare un secondo torneo nel corso di quest'anno, tra ottobre e novembre, secondo quanto riferisce il britannico 'The Rugby Paper'. Uno dei potenziali scenari in esame riguarderebbe un torneo completo di 15 partite da disputare nell'arco di 8 settimane tra ottobre e novembre. L'idea parte dal fatto che i paesi del Nord Europa temono che l'emergenza coronavirus possa impedire a Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina di essere in Europa a novembre per le consuete sfide internazionali d'autunno. L'edizione 2020 del Sei Nazioni è stata interrotta a marzo a causa dell'esplodere della pandemia che ha costretto gli organizzatori a cancellare 4 gare.