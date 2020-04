Emergenza Coronavirus, isolata anche la promessa sposa del Premier britannico Boris Johnson

Non solo Boris Johnson, anche la sua promessa sposa Carrie Symonds potrebbe essere affetta da Coronavirus. A riportarlo è Sky News, che riferisce come la compagna del Premier del Regno Unito, attualmente incinta, sia in isolamento a letto da una settimana coi sintomi della malattia, anche se - a differenza di Johnson - la Symonds non ha ancora svolto il test. La coppia sta soggiornando da giorni in alloggi separati a scopo precauzionale.