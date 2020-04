Emergenza Coronavirus, Jair Bolsonaro in giro per Brasilia col suo ministro: "Vai a casa!"

vedi letture

"Via Bolsonaro". O ancora: "Torna a casa". In Brasile, sta facendo molto discutere il video che ritrae il presidente Jair Bolsonaro, insieme al suo Ministro Tarcísio de Freitas, passeggiare per le vie di Brasilia. Bolsonaro è tra i presidenti che ha maggiormente sottovalutato l'epidemia nelle ultime settimane e ieri ha fatto capolino in una panetteria ad Asa Norte, nel centro di Brasilia, per prendere un caffè attirandosi l'ira di tutti i cittadini presenti nei palazzi confinanti.

In Brasile, al momento, ha fatto registrare 900 decessi e anche a Brasilia gli ospedali sono sotto stress a causa dell'epidemia di COVID-19.