Emergenza Coronavirus. Jogging lontano da casa dal 4 maggio, si va verso il sì

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, una delle primissime novità dopo il 4 maggio potrebbe essere un allentamento del divieto di fare jogging e sport all'aperto. Il nuovo decreto - si legge - consentirà alle persone di allontanarsi dalla propria abitazione ma sempre da soli e per il tempo necessario. Possibile anche la riapertura dei parchi, me per questo si attende il parere del comitato tecnico scientifico, atteso nei prossimi giorni. L'apertura non arriverà prima del 4 maggio in modo da evitare assembramenti per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.