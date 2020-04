Emergenza Coronavirus, Johnson twitta dall'ospedale: "Umore buono. State a casa"

Direttamente dal St. Thomas Hospital di Londra, ove è ricoverato da ieri sera, il premier britannico Boris Johnson, aiutato con l’ossigeno am non in terapia intensiva, scrive su Twitter: “Ieri sera, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni test di routine, dato che sto ancora affrontando sintomi da Coronavirus. Il mio umore è buono e sono in costante contatto con il mio staff, stiamo lavorando insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro. Vorrei ringraziare tutto il personale del NHS (il servizio sanitario del Regno Unito, ndr) per essersi presi cura di me e di tanti altri in questo momento difficile. Siete i migliori della Gran Bretagna. State tutti al sicuro e per favore ricordatevi di stare a casa per proteggere il sistema sanitario e salvare vite”.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.

Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020