Emergenza Coronavirus. Joma scende in campo: messe a disposizione strutture e materiali

vedi letture

Joma Sport - si legge in un comunicato sul sito ufficiale - ha deciso di dare il suo contributo nella battaglia contro il COVID-19 mettendo a disposizione delle istituzioni e delle autorità sanitarie spagnole una parte delle sue strutture. Joma dispone infatti di stampanti 3D nella sua sede centrale di Portillo de Toledo, che lavorano attualmente pieno ritmo, ma da ieri giovedì 26 marzo invece di produrre i prototipi delle suole delle calzature Joma, sono state convertite e adattate per la produzione dei dispositivi di protezione necessari al personale sanitario. Grazie al lavoro dei suoi tecnici specializzati in stampa 3D, Joma potrà produrre fino a 40 visiere protettive al giorno, che saranno messe a disposizione come DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per il personale sanitario addetto alla cura dei malati di coronavirus negli ospedali spagnoli.