Emergenza Coronavirus - Jorge Mendes aiuta gli ospedali portoghesi. CR7 pronto a seguirlo

In Portogallo l'emergenza Coronavirus sta dilagando e uno degli agenti più famosi del calcio, Jorge Mendes deciso di acquisire forniture mediche per l'ospedale São João di Porto per affrontare la pandemia di Covid-19. Mendes ha acquisito duecentomila abiti di protezione individuale e mille respiratori e nei prossimi giorni comprerà 50.000 mascherine da donare agli ospedali portoghesi. Secondo quanto riporta AS anche il suo calciatore di punta, Cristiano Ronaldo nei prossimi giorni donerà del materiale utile agli ospedali per l'emergenza.