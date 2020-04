Emergenza Coronavirus. L'Aeronautica trasforma le maschere sub con stampa 3D

Il Reparto Sperimentale di Volo (RSV) dell'Aeronautica militare ha concluso la sperimentazione dei raccordi per le maschere facciali da snorkeling trasformate in dispositivi di protezione medica, in particolare mascherine FFP3. Il primo lotto di maschere e connettori è stato donato ieri al Policlinico Casilino di Roma. L'adattamento delle maschere da snorkeling in dispositivi di protezione si è concretizzato nella stampa 3D di raccordi modello "ARTA" che consentono l'installazione di due filtri sulle maschere