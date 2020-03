Emergenza Coronavirus. L'allarme di Zaia: "Attenzione a Verona, è il nuovo cluster"

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa, ha dato particolare risalto alla situazione critica nel veronese: "Facciamo attenzione a Verona che è il nuovo cluster in Veneto con un'esplosione di casi. Verona è confinante con Brescia, attenzione. Noi abbiamo già dato disposizione di svuotare l'ospedale di Villafranca di Verona per farne un Covid-center. Il nuovo caso a Vò? È fisiologico, Vò resta il posto più sano del Veneto. Complessivamente sono 4.031 i casi positivi in Veneto; le persone in isolamento sono 12.432, le terapie intensive 236 e i ricoverati 1.070. I decessi 131". Il presidente della Regione ha già firmato un'ordinanza che dispone la chiusura dei negozi nei festivi e che chiude parchi e giardini pubblici.