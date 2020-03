Emergenza Coronavirus. L'appello dell'OMS al G20: "La pandemia sta accelerando"

"La pandemia sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi nel mondo, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sul Coronavirus. "Risolvere questo problema richiede un coordinamento politico a livello mondiale. Mi rivolgo ai leader del G20 per chiedere di lavorare insieme a rafforzare la produzione, evitare il bando dell'export e assicurare la distribuzione dei materiali protettivi".