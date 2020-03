Emergenza Coronavirus. L'appello di Marcello Lippi su Facebook: "Stiamo a casa"

Ex ct si rivolge a suoi concittadini di Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO, 21 MAR - L'ex ct azzurro (e della Cina), Marcello Lippi ha postato su facebook un videomessaggio rivolto ai suo concittadini di Viareggio (Lucca). "Amici viareggini vi consiglio di ascoltare i consigli che ci sono stati dati di rimanere in casa, di non uscire - spiega Lippi -. Nonostante i sacrifici fatti non sono stati ancora ottenuti i risultati sperati, quindi rimaniamo in casa. Solo in questo caso potremmo riuscire a sconfiggere questo nemico così cattivo, subdolo ed oltretutto invisibile. Non molliamo, un abbraccio a tutti". (ANSA).