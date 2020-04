Emergenza Coronavirus, l'appello di Salvini: "Permettiamo almeno le messe di Pasqua"

vedi letture

"Permettere le messe di Pasqua". A lanciare l'appello è il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha voluto mandare un messaggio piuttosto diretto al governo in vista del giorno della risurrezione. "Sostengo la richieste di coloro che dicono di poter entrare in chiesa, seppur ordinatamente, con le distanze di sicurezza, per la messa di Pasqua, magari un po’ alla volta, in quattro o cinque. Rispettando le distanze, in numero limitato, la santa di Pasqua per milioni di italiani può essere un momento di speranza", le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky.