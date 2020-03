Emergenza Coronavirus. L'appello di Trapattoni: "È il momento di stare in difesa. Io resto a casa"

Anche Giovanni Trapattoni lancia un appello attraverso il suo profilo Instagram: "Adesso è il momento di stare tutti in difesa. Io resto a casa", il messaggio per combattere il Coronavirus di Trapattoni, che in didascalia sottolinea: "Per tutte quelle persone che stanno lavorando e lottando per noi!".