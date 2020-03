Emergenza Coronavirus, l'appello di Zico: "Restate a casa, in Brasile siamo preoccupati"

Anche Zico, ancora fortemente legato all'Italia e in particolar a Udine, ha voluto lanciare un appello alla luce dell'emergenza Coronavirus, sfruttando i canali social dell'Udinese: "Cari amici, italiani e friulani, qui in Brasile siamo tutti molto preoccupati per tutto ciò che succede, non solo in Italia ma anche in Brasile e in tutto il mondo. Aspettiamo che passi questo momento, al più presto, trovando la soluzione. Fin quando le cose non staranno bene, rispettiamo le indicazioni del Governo. Rimanete a casa e restate lontani dalla strada e da tutto ciò che possa pregiudicare la salute. Un abbraccio a tutti".