Emergenza Coronavirus. L'attore Tom Hanks e la moglie dimessi dall'ospedale in Australia

vedi letture

L’attore Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono stati dimessi dall’ospedale Gold Coast Queensland, in Australia, dove erano ricoverati per esser risultati positivi al Coronavirus. L’attore ha affittato una villa in Australia dove resterà in quarantena volontaria dopo le dimissioni dall’ospedale. La notizia è stata data dal figlio dell’attore sui social.