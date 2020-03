Emergenza Coronavirus. L'epidemiologa Salmaso: "La discesa della curva non sarà rapida"

Stefania Salmaso, epidemiologa ed ex direttrice dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parato al Corriere della Sera delle possibili tempistiche dell’emergenza Coronavirus e soprattutto dell’utilizzo di analisi matematiche per prevederne la fine: “E’ difficile fare assunzioni certe per sviluppare risposte. In questo caso sono tante le domande cui non possiamo rispondere. Quante persone sono rimaste a casa durante il blocco? Quante vanno a lavorare? Quanto pesa la trasmissione di infezioni all’interno dei nuclei familiari? Sono variabili che possono fare la differenza. La discesa non sarà rapida come l’ascesa? Raramente la curva è simetrica. In questo caso all’inizio il numero dei casi raddoppiava ogni tre giorni e ha continuato a crescere. Il distanziamento sociale è un’ottima soluzione. Tagliamo le vie di circolazione e sopravvivenza dell’agente infettivo eliminando la maggior parte dei contatti tra le persone. A questo punto rimarranno da bloccare i contagi interfamiliari e tra chi lavora nei servizi essenziali”.