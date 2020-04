Emergenza Coronavirus. L'ex cancelliere Schroder: "Debito comune, Germania renda l'aiuto"

Gerhard Schroder, politico tedesco ed ex cancelliere dal 1998 al 2005, ha parlato al Corriere della Sera appoggiando il pacchetto di aiuti in via di discussione a Bruxelles e in linea generale il pensiero dell’Italia in merito: “La parola del momento è solidarietà, per tutti, anche a livello europeo e internazionale. Perché se l’Unione e i paesi membri non vincono questa sfida, allora l’intero progetto europeo è in pericolo. Non dobbiamo permetterlo e penso anche che non succederà: l’Europa è una comunità di destini. Sono d’accordo con Conte su un fondo europeo per la ricostruzione. E’ l’ora del debito comune, la Germania renda l’aiuto che ebbe dopo la Seconda Guerra Mondiale”.