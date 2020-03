Emergenza Coronavirus. L'ex ministro Lotti positivo: "State a casa e andrà tutto bene"

vedi letture

L'ex Ministro dello Sport Luca Lotti ha annunciato sui propri profili social di essere risultato positivo al Coronavirus: "Ciao a tutti. Anche io sono risultato positivo al coronavirus. Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato" ha scritto il deputato del PD.

“Nei giorni scorsi sono stato attento a tutte le norme restando a casa il più possibile ed evitando contatti e spostamenti, a parte il giorno in cui mi sono recato in Parlamento per approvare un provvedimento che dà un aiuto necessario a famiglie e imprese. - continua Lotti - Mai come in questi giorni dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere italiani e ricordarci che le scelte di oggi di ciascuno di noi possono cambiare il futuro del Paese. Seguite tutte le indicazioni, restate a casa e sono sicuro che andrà tutto bene".