Emergenza Coronavirus. L'ex pallavolista Lo Bianco mette all'asta le sue maglie per Bergamo

Per aiutare Bergamo, e l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, la città che le ha permesso di vincere tantissimi trofei e diventare una delle più forti pallavoliste italiane l'ex palleggiatrice Eleonora Lo Bianco ha deciso di mettere all'asta alcune sue storiche divise da gioco e donare il ricavato all'ospedale bergamasco che si trova a dover fronteggiare uno dei focolai più estesi del Coronavirus in Europa: “Quando ho visto le immagini delle bare scortate dall’esercito, ho sentito un tuffo al cuore, una tristezza incredibile per una città, Bergamo, che mi ha dato tantissimo. - continua Lo Bianco come riporta Gazzetta.it - Sicuramente un paio di divise da gioco le ho e le metto a disposizione. È stato quasi naturale pensare a fare qualcosa per Bergamo e per i bergamaschi".