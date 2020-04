Emergenza Coronavirus. L'ex portiere argentino El Loco Gatti dimesso dall'ospedale

L'ex portiere argentino Hugo Gatti, noto come El Loco, è stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato a causa della positività al Coronavirus. Lo riferisce il figlio Lucas attraverso i propri profili social spigando che il padre è ora a casa e dovrà osservare un periodo di riposo per recuperare le forze e ringraziando i medici e i sanitari che stanno lavorando per fronteggiare questo momento così difficile.