Emergenza Coronavirus, l'ex stadio del Corinthians diventerà un ospedale da campo

L'emergenza coronavirus sta colpendo tutto il mondo. Il Brasile, per evitare il sovraffollamento, ha deciso di costruire degli ospedali da campo e riutilizzare spazi al momento in disuso. Come riportato dal quotidiano Olé, la città di San Paolo si sta muovendo per evitare il peggio: verranno costruite strutture temporanee all'interno dello stadio Municipale Pacaembú, ex casa del Corinthians, e nel Sambodromo.