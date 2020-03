Emergenza Coronavirus. L'allenamento di Pellegrini per sdrammatizzare Tokyo 2020

Attraverso il proprio profilo Instagram la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha mostrato un particolare allenamento in vista di Tokyo 2020 in attesa di capire se l'Olimpiade sarà rinviata di qualche mese o addirittura di un anno. Un modo per sdrammatizzare in un momento difficile non solo per il nostro paese, ma per tutto il mondo a causa della diffusione del Coronavirus.