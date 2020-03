Emergenza Coronavirus, l'igienista Signorelli: "Tenete distanza di sicurezza pure in casa"

“Distanza di sicurezza pure in casa”. È questo l’invito del professor Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, intervistato da Libero: “In questo momento sarebbe impossibile fare tamponi a tutta la popolazione per individuare gli asintomatici, fatichiamo ad avere in tempo utile i risultati per i pazienti con sintomi. Per questo, se i numeri continuano a salire, bisogna fare attenzione anche ai soggetti asintomatici in famiglia”.