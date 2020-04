Emergenza Coronavirus. L'immunologo di Trump: "Non dovremmo mai più stringerci le mani"

Anthony Fauci, immunologo statunitense e membro della task force istituita da Donald Trump per combattere il Covid-19 col ruolo di senior scientific advisers, nonché direttore dell’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie infettive, ha parlato al Wall Street Journal spiegando il suo particolare punto di vista sulle strette di mano: “Credo che non dovremmo mai più stringerci le mani, se devo essere sincero. Questo non sarebbe un bene solo per prevenire la diffusione del Coronavirus, probabilmente ridurrebbe drasticamente i casi di influenza in questo paese. Inoltre al termine della pandemia sarò in favore di un lavaggio compulsivo delle mani”.