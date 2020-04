Emergenza Coronavirus. L'indice di pericolo fra i lavori: alto per i dentisti, basso per i notai

Nelle prossime ore il presidente Giuseppe Conte parlerà al Paese, col lockdown che verosimilmente proseguirà fino a inizio maggio. L’idea però è quella di avvicinarci alla fase 2 con una ripartenza graduale, studiata, basata sui rischi di contatto che esistono nelle varie attività. Ad analizzare la cosa sarà il Comitato Tecnico Scientifico che dividerà i lavori in tre categorie, con rischio alto, medio e basso, come raccontato da la Repubblica: il primo caso riguarda i locali pubblici come bar, ristoranti e palestre, per esempio, così come dentisti e parrucchieri poiché sarebbero molto vicini ai clienti. Quindi scuola e università, per evidenti motivi di raggruppamento sociale.

Un gradino sotto ci sono commessi ed esercenti che lavorano al dettaglio, così come fabbriche ed uffici.

Infine le attività che, una volta decisa la riapertura graduale, saranno le prime a tornare a “regime”: mobilifici, attività legali, di contabilità e assicurative, attività immobiliari e coltivazioni agricole, tutte ovviamente con numero di clienti contingentato, uso di mascherine e sanificazioni.