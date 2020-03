Emergenza Coronavirus. L'infettivologo Icardi: "Liguria, -3% di ricoverati. E' un segnale"

Il Corriere della Sera ha intervistato Giancarlo Icardi, infettivologo e direttore del dipartimento di Igiene al San Martino di Genova: “Da un paio di giorni osserviamo un certo rallentamento. Non dobbiamo lasciarci prendere da facili entusiasmi. Eppure noi siamo leggermente sollevati. Adesso speriamo continui così. Questo era considerato un periodo chiave per attendere gli effetti delle misure di contenimento. E i numeri ci dicono che stanno arrivando. Voglio pensare positivo pur mantenendo i piedi per terra. Al pronto soccorso arrivano il 2-3% in meno di casi e questo da ben sperare”.