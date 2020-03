Emergenza Coronavirus. L'Italia ha superato la Cina nel numero di vittime

vedi letture

Il numero di vittime in Italia per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina. Come riportato da Angelo Borrelli nel bollettino odierno della Protezione Civile i decessi, in Italia, hanno raggiunto quota 3405, mentre nel Paese asiatico, focolaio del virus, le vittime registrate fino a questo momento sono 3245.