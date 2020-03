Emergenza Coronavirus. L'OCSE lancia l'allarme: "E' peggio di quanto pensassimo"

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) avverte che l’impatto del Coronavirus sul mondo sta superando le peggiori previsioni economiche. Ad inizio mese, l’organizzazione con sede a Parigi aveva fatto sapere che, secondo la sua ipotesi più sfavorevole, il Coronavirus avrebbe potuto dimezzare la crescita dell’economia mondiale entro il 2020 e attestarsi all’1,5%, causando recessione in economie come quelle europee o giapponesi. Ma ora, ha detto il segretario generale Angel Gurria, lo scenario sta peggiorando. A suo parere, l’emergenza richiede “un livello di ambizione simile a quello del Piano Marshall, e una visione simile a quella del New Deal, ma ora a livello globale”, le parole riportate da gazzetta.it.