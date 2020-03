Emergenza Coronavirus, l'OMS lancia l'allarme ai giovani: "Non siete invincibili"

“I giovani non sono invincibili”. Parola del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS: “Una delle cose che abbiamo capito è che, per quanto gli anziani siano quelli colpiti più duramente, i giovani nono sono affatto risparmiati. Ho un messaggio per loro: non siete invincibili, il virus potrebbe mettervi in ospedale per settimane, o addirittura uccidervi. E anche se voi non vi doveste ammalare, le scelte che farete su dove andare e dove no potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte per qualcun altro”.