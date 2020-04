Emergenza Coronavirus, l'OMS risponde a Trump: "Noi pensiamo soltanto a salvare vite"

"La nostra unica preoccupazione è quella di salvare vite". Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, risponde così a Donald Trump, che ha annunciato di voler tagliare i fondi all'OMS perché giudicato troppo vicino al governo cinese. L'OMS ha inoltre rilasciato delle nuove linee guida strategiche per i Paesi che stanno iniziando ad affrontare il contagio da Coronavirus.

There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020