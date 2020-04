Emergenza Coronavirus, l'ONU teme oltre 300 mila morti in Africa

vedi letture

Più di 300.000 morti per Coronavirus in Africa. È questa la stima dell’UNECA, la United Nations Economic Commission for Africa, la commissione economica regionale dell’ONU dedicata al continente. In un comunicato diramato oggi si legge che, senza adeguate protezioni, il bilancio africano in termini di vite perse potrebbe essere drammatico. Oltre 27 milioni di persone, invece, potrebbero essere spinte in uno stato di estrema povertà.