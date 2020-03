Emergenza Coronavirus. L'UE approva il regime di aiuti per la produzione di mascherine

La Commissione Ue ha approvato il regime italiano di aiuti da 50 milioni di euro per sostenere produzione e fornitura di dispositivi medici, come ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza, previsto dal decreto Cura Italia. Bruxelles ha infatti deciso di approvare il regime entro 48 ore dalla notifica. "Stiamo vivendo momenti molto difficili, soprattutto per l'Italia. Dobbiamo fare il possibile per attenuare l'impatto dell'epidemia", ha detto la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager.